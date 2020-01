Juventus, emergenza per Sarri: dopo Demiral si ferma un altro difensore (Di lunedì 13 gennaio 2020) Juventus – Stagione fantastica fin qui ma caratterizzata da diversi infortuni. dopo Chiellini, Khedira e Demira, arriva un altro stop per la squadra di Sarri. Altra tegola in casa bianconera. Un infortunio che toglie una pedina preziosa a Maurizio Sarri in vista di Juventus-Udinese di Coppa Italia. Si è fermato infatti De Sciglio, che sarebbe stato senz’altro uno dei titolari nella formazione che Sarri metterà in campo contro i friulani. Per lui un problema alla coscia sinistra. Juventus, De Sciglio salta l’Udinese Ecco il comunicato ufficiale della società. “Questa mattina Mattia De Sciglio è stato sottoposto ad esami che hanno escluso la presenza di lesioni muscolari, ma hanno evidenziato una elongazione del muscolo grande adduttore della coscia sinistra – ha comunicato la società bianconera sul proprio sito -. Le sue condizioni saranno monitorate giorno per giorno”. ... Leggi la notizia su juvedipendenza

tuttosport : #Juve, è emergenza: anche #DeSciglio ko - StefaniaStefyss : RT @tuttosport: #Juve, è emergenza: anche #DeSciglio ko - Fprime86 : RT @tuttosport: #Juve, è emergenza: anche #DeSciglio ko -