Juve, scoppia il caso Dybala: Sarri duro in conferenza. Per Demiral lesione del crociato (Di lunedì 13 gennaio 2020) Maurizio Sarri sulla reazione di Paulo Dybala dopo la sostituzione: “Si è arrabbiato? Non me ne può fregare di meno, la partita stava dicendo questo e io ho agito di conseguenza”. La Juventus vince con la Roma e si prende il titolo di campione d’inverno mantenendo il primo mini-allungo sull’Inter di Antonio Conte. Ma Sarri paga un conto salatissimo al termine di una partita vinta senza convincere. Il tecnico bianconero deve gestire il caso Dybala e deve fare i conti con il grave infortunio a Demiral, costretto a lasciare il campo pochi minuti dopo il suo gol ce ha sbloccato la partita. fonte foto https://twitter.com/Juventusfc Sarri contro Dybala: “Non me ne può fregare di meno se esce dal campo arrabbiato” Maurizio Sarri ha commentato ai microfoni dei giornalisti la reazione di Paulo Dybala, che ha avuto una reazione plateale al momento ... Leggi la notizia su newsmondo

aquilarandagia3 : RT @InBassoaDestra: Hai messo na foto de na semifinale, hai inventato na rivalità fantomatica con la juve e te fa volà che me chiamo ELITE?… - 45acpjoe : RT @InBassoaDestra: Hai messo na foto de na semifinale, hai inventato na rivalità fantomatica con la juve e te fa volà che me chiamo ELITE?… - gianniruj : RT @InBassoaDestra: Hai messo na foto de na semifinale, hai inventato na rivalità fantomatica con la juve e te fa volà che me chiamo ELITE?… -