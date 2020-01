Just Eat acquistata da Takeaway: affare da 7,2 miliardi di euro (Di lunedì 13 gennaio 2020) Just Eat acquistata da Takeaway. L’azienda ha vinto la battaglia con un’offerta da 7,2 miliardi di euro. Battuta al fotofinish la società Prosus. ROMA – Just Eat acquistata da Takeaway. Lunga battaglia per la società che ha deciso di investire su uno dei deliveroo più conosciuto in tutto il mondo. L’offerta vincente alla fine è stata da 7,2 miliardi di euro con Prosus, la principale concorrente, che non è riuscito a rilanciare. La proposta è stata accettata da una quota di capitale che rappresenta l’80,4% dei diritti di voto di Just Eat. Il passaggio si completerà nelle prossime settimane con la fusione che ormai sembra essere completa. Fusione Just Eat-Takeaway La fusione tra Just Eat e Takeaway è in corso. La sede centrale sarà ad Amsterdam ma la nuova società sarà quotata a Londra con ben 23 filiali in tutto il mondo. Si tratta di una ... Leggi la notizia su newsmondo

