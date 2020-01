John Travolta Mania, su Sky Cinema una collection dedicata al celebre attore (Di lunedì 13 gennaio 2020) Su Sky arriva la John Travolta Mania: dal 13 al 19 gennaio su Sky Cinema collection (canale 303 di Sky) una programmazione interamente dedicata a John Travolta, icona di Hollywood e sex symbol che ha fatto perdere la testa a milioni di ragazze negli anni 70.John Joseph Travolta,attore, ballerino e cantante statunitense di origine italiane, è stato candidato all’Oscar® come miglior... Leggi la notizia su digital-news

JeenaCOOLAN : @romanoffnparker john travolta in Grease - ConventoLonato : A - BrocNoK : @Sinclair1875 My mother in law calls John Travolta, John Travolti, Digorno Pizza is Dignornio Pizza, and mozzarella… -