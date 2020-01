Jane Alexander Instagram, senza trucco: «Che foto impietose», la replica dura dell’attrice (Di lunedì 13 gennaio 2020) Jane Alexander, attrice, conduttrice televisiva e modella britannica naturalizzata italiana, famosa per aver interpretato il ruolo della cattiva Lucrezia Van Necker in Elisa Di Rivombrosa, dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip nel 2018, è più che mai attiva sui social. Sul suo profilo Instagram, che vanta un seguito di 202mila follower, l’ex gieffina ha pubblicato uno scatto che la vede senza trucco. Una foto che ha raccolto diverse interazioni: positive e negative. Molti fan hanno apprezzato che la 47enne si sia esposta così al naturale, senza make up e filtri. Per altri invece l’attrice ha sbagliato a mostrarsi così “sciatta”. Immediata la replica dell’affascinante Jane Alexander. Jane Alexander Instagram, senza trucco: «Che foto impietose, fattele fare» Sul suo profilo non mancano scatti osé, che valorizzano il suo fisico mozzafiato. Qualche ... Leggi la notizia su urbanpost

