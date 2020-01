Jane Alexander al naturale. La foto senza trucco non piace a tutti e lei risponde alle critiche (Di lunedì 13 gennaio 2020) Solo pochi giorni fa Jane Alexander aveva regalato ai suoi tanti fan di Instagram uno scatto molto ma molto sexy. L’attrice britannica naturalizzata italiana che lo scorso anno ha partecipato al Grande Fratello Vip adora raccontarsi sui social. E infatti sotto anche sotto ai suoi scatti più audaci allega lunghe didascalie in cui parla delle sue giornate e rivela i suoi pensieri, come se Instagram fosse un diario. E lo ha fatto anche nella didascalia di uno dei primi post del 2020, quello che dicevamo ha fatto subito alzare la temperatura in rete. Jane, 47 anni, è quasi nuda. Indossa solo il suo sorriso più bello, biancheria intima (da cui il suo seno generoso sembra quasi ‘straripare’) e stivali pitonati: un tripudio di sensualità che, nemmeno a dirlo, ha mandato in estasi i suoi tantissimi follower. Nelle ultime ore, invece, ha pubblicato un selfie in primo piano in cui si nota subito ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

Ivanka2424 : @giocor2 Lo sanno prima di entrare, che dentro la casa si beve. Anche l'anno scorso c'era un'ex alcolista Jane Alexander. #GFVIP - seidimassafra : Massafra. Al Teatro Spadaro continua la stagione teatrale. Il 9 gennaio in scena “Ricette d'Amore” con Patrizia Pel… -