Jade, 4 anni, diventa cieca per colpa dell'influenza. I genitori: «Vaccinate i vostri figli» (Di martedì 14 gennaio 2020) La piccola Jade, 4 anni, è quasi morta e ha perso la vista per quella che sembrava solo una brutta influenza. Non si sa ancora se la bambina tornerà a vedere, ma i genitori nel... Leggi la notizia su ilmessaggero

RobertoBurioni : L'influenza ha solitamente un decorso benigno, ma talvolta può avere gravissime conseguenze. Meglio evitare, meglio… - ProntoPCBaveno : RT @RobertoBurioni: L'influenza ha solitamente un decorso benigno, ma talvolta può avere gravissime conseguenze. Meglio evitare, meglio vac… - _robyb_ : RT @RobertoBurioni: L'influenza ha solitamente un decorso benigno, ma talvolta può avere gravissime conseguenze. Meglio evitare, meglio vac… -