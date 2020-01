Italian Sportrait Awards 2020. Cominciano le votazioni online, chi sono i finalisti dell’ottava edizione? (Di lunedì 13 gennaio 2020) Si aprono ufficialmente quest’oggi le votazioni online per l’ottava edizione degli Italian Sportrait Awards! Una giuria formata da giornalisti sportivi, personalità del mondo dello spettacolo e della cultura, oltre ad una nutrita rappresentanza di atleti ed ex atleti, ha nominato cinque finalisti in ciascuna categoria ma adesso tocca a voi votare i vostri preferiti fino al 13 febbraio sul sito www.ItalianSportraitAwards.it. Le categorie in gara nell’edizione 2020 sono le seguenti: top (maschile e femminile), rivelazione (maschile e femminile), giovane (maschile e femminile), team (top e giovani) ed il “Premio Speciale Italian Sportrait Awards 2020” assegnato al miglior tele/radiocronista sportivo Italiano. Menzione a parte per il riconoscimento de “Il Campione dei Ragazzi”, in cui la giuria popolare è composta da ragazzi di età inferiore ai 16 anni con lo scopo di dare la possibilità ... Leggi la notizia su oasport

