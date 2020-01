Italia-Spagna in tv oggi | orario d’inizio | programma e streaming Europei pallanuoto

Pallanuoto femminile - Europei 2020 : Italia-Spagna. Programma - orario e tv (13 gennaio) : A Budapest, in Ungheria, proseguono gli Europei 2020 di Pallanuoto femminile: il torneo scattato oggi, continuerà domani, lunedì 13 gennaio,con la seconda giornata dei raggruppamenti. Nella prima fase infatti le 12 squadre sono state divise in due gironi da sei con le migliori quattro che andranno direttamente ai quarti di finale. Il Setterosa, alla ricerca del successo finale per staccare anche il pass per Tokyo 2020, (che arriverà ugualmente ...

LIVE Sport - DIRETTA 11 gennaio : grande Italia negli sport invernali - Spagna-Serbia la finale dell’ATP Cup : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutto lo sport e gli eventi dell’11 gennaio: orari e programma 15.45 SPEED SKATING – Spettacolare podio di Francesca Lollobrigida agli Europei, bronzo sui 3000 metri! 15.35 SLITTINO – Dominik Fischnaller è eccellente secondo in Coppa del Mondo ad Altenberg. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA. 15.10 SCI DI FONDO – Federico Pellegrino eliminato ai quarti di finale della sprint ...

Pallanuoto - Europei 2020 : le favorite. Italia e Serbia puntano al titolo - ma c’è la motivazione Tokyo 2020 per Grecia - Spagna e Croazia : Un primo scontro diretto, in un 2020 che sarà lunghissimo ed avrà ovviamente il proprio culmine nelle Olimpiadi di Tokyo nel mese di agosto. Si comincia però già a gennaio: a Budapest vanno in scena settimana prossima gli Europei di Pallanuoto maschile. Un vero e proprio antipasto in vista dell’appuntamento a Cinque Cerchi: da sempre infatti le migliori compagini del Vecchio Continente sono andate poi a giocarsi le medaglie olimpiche. ...

In Spagna la sinistra al governo chiude all’utero in affitto. E in Italia? : In Spagna il neonato governo Sanchez, sostenuto dall’alleanza a sinistra fra i socialisti e Unidas Podemos di Pablo Iglesias, apre un fronte di divergenza rispetto alle posizioni dei progressisti europei e in particolare di quelli italiani: la condanna dell’utero in affitto. Nel programma di governo reso pubblico prima del voto di fiducia arrivato il 7 gennaio, infatti, nel settimo, corposo, capitolo dedicato alle Politiche ...

AliExpress vuole sfidare Amazon in Europa a partire da Italia e Spagna : AliExpress, la piattaforma del colosso cinese dello shopping online Alibaba, punta all’Europa per sfidare l'americana Amazon, la rivale numero uno dell’e-commerce. L’obiettivo di Alibaba è raddoppiare la base utenti a 2 miliardi nel 2036. L'articolo AliExpress vuole sfidare Amazon in Europa a partire da Italia e Spagna proviene da TuttoAndroid.

Spagna : Savino - ‘in Italia sinistra al governo anche se perde elezioni’ : Roma, 7 gen. (Adnkronos) – “Seppur con il minimo scarto, 167 voti a favore, 165 contrari e 18 astenuti, il socialista Pedro Sanchez ha ottenuto la fiducia e potrà formare un governo in coalizione con la sinistra radicale di Podemos. E’ grossomodo una fotocopia del governo giallorosso che abbiamo in Italia, soltanto che in Spagna ci sono state le elezioni, mentre in Italia la sinistra va al potere anche senza elezioni e ...

Spagna : Governo Sanchez approvato per il rotto della cuffia - 167 si e 165 no. I complimenti delle sinistre Italiane : Il leader socialista ha stretto un patto di coalizione con Podemos e accordi con piccoli partiti locali. Inoltre ha ottenuto l'astensione dei separatisti catalani dell'Erc

Pallanuoto - le convocate dell’Italia per il collegiale con la Spagna. Venti azzurre chiamate d Paolo Zizza : Riprende il lavoro del Setterosa, che resterà ad Ostia fino al 5 gennaio in collegiale con la Spagna: la formazione iberica è già qualificata alle Olimpiadi di Tokyo 2020 in virtù della finale raggiunta agli ultimi Mondiali. In vista degli Europei di Pallanuoto femminile il CT Paolo Zizza ha chiamato 20 azzurre per preparare al meglio la manifestazione in Ungheria. Il calendario delle azzurre prevede agli Europei l’esordio domenica 12 ...

Turismo : Italia si consolida terza in Europa dopo Francia e Spagna : Milano, 31 dic. (Adnkronos) – L’Italia consolida il terzo posto in Europa nel Turismo, dopo Francia e Spagna, secondo l’Istituto Europa Asia (Europasia). Il Turismo è l’attività produttiva non strumentale più rilevante del Bel Paese e la sua tendenza naturale è verso la crescita ad un tasso medio annuo compreso fra il 2% ed il 3%. dopo una fase di sfasamento, durata fino al 2013 che, secondo i dati Istat, ha visto ...

Ecco la squadra più forte dell’ultimo decennio : non ci sono Italiani - dominio Spagna : Non è stata una decade felicissima per l’Italia, e l’apice toccato con l’estromissione da Russia 2018 è stato uno spedirci dietro alla lavagna a guardare lo spettacolo degli altri. Non è un caso che nella formazione stellare di questo decennio non ci sia neanche un italiano, e il solo Cr7 rappresenta la serie A nell’Once de Gala stilato dall’autorevolissimo France Football. I giganti spagnoli La parte del leone la recitano la Spagna e le ...

Il Molo Rosso 2 su Rai2 dal 7 gennaio - in anteprima mondiale : la seconda stagione in Italia prima che in Spagna : Il debutto de Il Molo Rosso 2 su Rai2 sarà un'anteprima mondiale: la seconda ed ultima stagione della serie spagnola con Alvaro Morte debutterà in Italia prima che altrove, addirittura prima che in Spagna dove è stata prodotta e girata, tra Valencia e il meraviglioso scenario naturale del Parco Naturale dell'Albufera. La programmazione de Il Molo Rosso 2 su Rai2 parte il 7 gennaio, in prima serata dalle 21.10, con i primi due degli otto ...

Spagna - la Supercoppa Italiana live in esclusiva su DAZN : Manca sempre meno alla sfida tra Juventus e Lazio, che domenica pomeriggio assegnerà la Supercoppa italiana 2019. In Spagna l’incontro sarà trasmesso da DAZN, il servizio di sport in live streaming e on demand. Lo scontro è in programma il 22 dicembre, a partire dalle 17:45, e metterà di fronte la vincitrice della Serie A […] L'articolo Spagna, la Supercoppa italiana live in esclusiva su DAZN è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio ...

Badminton - Europei a squadre Lievin 2020 : l’Italia maschile con Spagna - Bulgaria - Israele e Croazia : Si sono svolti a Lievin, in Francia, i sorteggi della fase a gironi degli Europei a squadre di Badminton, che si disputeranno nella città transalpina dall’11 al 16 febbraio 2020. L’Italia, che sarà presente soltanto nel torneo maschile, è stata inserita nel Gruppo 8, con Spagna, Bulgaria, Israele e Croazia. La prima classificata avrà accesso ai quarti. Sette i gironi tra le donne, dove l’Italia sarà assente, passaggio del turno ...

Diritti tv - in Spagna Tebas si dimette per farsi rieleggere e trattare meglio. In Italia invece… : Quanto è lontana la Spagna. Quanto è lontano il pianeta Liga, dalla Serie A. Javier Tebas dà le dimissioni dalla presidenza della Liga non per mollarla, ma per farsi rieleggere prima della scadenza del mandato e rafforzare così il suo governo per trattare i Diritti tv del triennio 2022-2025. Il parallelo con la situazione Italiana, con la Serie A incapace di votare un presidente dopo le dimissioni di Micciché, proprio mentre è in ballo la ...