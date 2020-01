Inter-Cagliari in tv: orario, programma, probabili formazioni Coppa Italia 2020 (Di lunedì 13 gennaio 2020) Entra in scena anche l’Inter nella Coppa Italia 2020. La formazione nerazzurra, infatti, è pronta per il suo ottavo di finale della competizione nazionale, e ospiterà una rivale quanto mai pericolosa: il Cagliari. Domani sera alle ore 20.45 allo Stadio Giuseppe Meazza in San Siro, quindi, la formazione allenata da Antonio Conte proverà a guadagnare il pass verso i quarti di finale dove potrebbe sfidare la vincente di Atalanta-Fiorentina. I sardi, tuttavia, non sono certo di questo avviso e cercheranno di opporsi ai padroni di casa. Dopo un avvio di stagione strepitoso, i rosso-blù hanno vissuto qualche alto e basso di troppo nell’ultimo periodo e tenteranno di sfruttare questa occasione per rilanciarsi. IN TV — Inter-Cagliari di Coppa Italia, come tutti i match della Coppa nazionale, sarà trasmessa in diretta ed esclusiva dalla Rai su Rai1. In streaming si potrà ... Leggi la notizia su oasport

