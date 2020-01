Inter-Cagliari, Coppa Italia: diretta tv, formazioni, pronostici (Di lunedì 13 gennaio 2020) Inter-Cagliari è una partita degli ottavi di finale di Coppa Italia in programma martedì alle 20:45, si gioca allo stadio “Giuseppe Meazza” di Milan: probabili formazioni, pronostici e diretta in tv e in streaming. Inter – Cagliari martedì ore 20:45 Il pareggio contro l’Atalanta nell’ultima giornata del girone di andata di Serie A non ha permesso all’Inter di laurearsi campione d’inverno: la Juventus grazie alla vittoria all’Olimpico contro la Roma ha infatti effettuato il sorpasso in classifica. L’Inter aveva comunque iniziato il 2020 alla grande sbancando 3-1 lo stadio San Paolo di Napoli ed è stata comunque protagonista di uno straordinario girone di andata. Anche il Cagliari, avversario dell’Inter negli ottavi di finale di Coppa Italia, può ritenersi soddisfatto del suo cammino in questo campionato, anche se le ... Leggi la notizia su ilveggente

