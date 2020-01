Innovazione tecnologica e digitale al San Giovanni Addolorata di Roma: Chirurgia Robotica e Telemedicina alleate per il paziente (Di lunedì 13 gennaio 2020) Presso il San Giovanni Addolorata di Roma da circa 3 mesi è in atto una collaborazione virtuosa tra la UOSD Chirurgia generale con tecnica Robotica breve e il Servizio di Telemedicina. Con tale collaborazione si intende assicurare al paziente operato presso la struttura una presa in carico che consenta una degenza più breve ed un accurato follow-up dedicato. In sintesi la procedura applicata. Il paziente viene operato con la tecnica Robotica, caratterizzata da una strumentazione tecnologica estremamente sofistica, macchinario che consente di operare con strumenti sottili e miniaturizzati in grado di riprodurre i movimenti della mano del chirurgo. Il San Giovanni è stato il primo Ospedale nel Lazio ad installare il Robot Da Vinci: dal 2007 oltre 3.000 gli interventi eseguiti. Dopo una breve degenza l’assistito esce dall’ospedale in dimissione protetta e viene monitorato a distanza ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

