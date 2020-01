Infortunio Zaniolo, parla l’ex preparatore atletico Pincolini: «Europei? Mai dire mai» (Di lunedì 13 gennaio 2020) Infortunio Zaniolo: sulla questione è intervenuto l’ex preparatore atletico Paolo Pincolini ai microfoni di Tutti Convocati L’Infortunio di Nicolò Zaniolo durante Roma-Juve ha creato grande commozione nel mondo del calcio. Gli Europei2020 sono a rischio vista l’entità dell’Infortunio rimediato dal classe 1999. Sulla questione è intervenuto ai microfoni di “Tutti Convocati” Paolo Pincolini, ex preparatore atletico. Ecco cosa ha detto. Zaniolo – «È un ragazzo giovane, ha ancora tanto davanti. Penso che sia una percentuale di casualità: l’Infortunio al crociato è legato alla casualità. Zaniolo ha una potenza immensa, ma quello scontro è stato determinante». RECUPERO – «Si parla sempre di recuperi veloci, ma Zaniolo ha bisogno di un recupero vero fatto di tempi regolari». Europei – «Le lacrime di Nicolò devono far pensare che siamo ... Leggi la notizia su calcionews24

