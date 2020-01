Infortunio Zaniolo: la Roma piomba su Politano. Contatto Barcellona-Allegri (Di lunedì 13 gennaio 2020) Il gravissimo Infortunio di Zaniolo accende nuovi duelli di mercato. Under non è l’alternativa ideale per Paulo Fonseca e, allora, la Roma si butta su Matteo Politano, in uscita dall’Inter dove potrebbe essere ulteriormente chiuso dal prossimo arrivo di Giroud. L’ex esterno del Sassuolo è la prima scelta di Petrachi, anche perché il calciatore potrebbe arrivare con la formula dilazionata del prestito oneroso con obbligo di riscatto a 18 mesi. Una soluzione che alla Roma piace. Resta da battere la concorrenza del Milan che si era mosso per primo sul calciatore trovando anche un principio di accordo economico. Visualizza questo post su Instagram Il 2019 è stato un anno intenso e molto importante per la mia crescita, ma so già che il 2020 sarà ancora più bello ed emozionante! Tanti auguri a tutti! <img ... Leggi la notizia su open.online

DiMarzio : #Roma, per Zaniolo è rottura del crociato: domani l'intervento - sechesi : Assurdo il destino di Zaniolo e Demiral: stesso identico infortunio nello stadio in cui avrebbero dovuto giocare, e… - DiMarzio : L'in bocca al lupo di Buffon a Zaniolo ??? -