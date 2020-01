Infortunio Zaniolo, la mamma: “Agli Europei 2020 vuole esserci” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Un pianto davvero disperato quello del giovane numero 22 romanista Nicolò Zaniolo, durante la partita Roma-Juventus di domenica 12 Gennaio 2020. Al 35esimo del primo tempo, Zaniolo è crollato a terra tenendosi il ginocchio: giocatori e tifosi hanno trattenuto il fiato. Purtroppo l’ansia era giustificata: il giovane talento azzurro ha riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio destro. Già nel pomeriggio di lunedì 13 Gennaio, il numero 22 verrà operato a Villa Stuart dal professor Mariani. Vicino a lui la madre, Francesca Costa, la quale non lo ha lasciato un solo momento. “Siamo tutti qui a Villa Stuart” ha raccontato la madre del calciatore “Nicolò moralmente sta bene. Sorride, è tornato a scherzare come fa sempre. Ha capito che un Infortunio del genere fa parte del gioco. È il suo lavoro. Glielo ha detto anche suo papà che di infortuni se ne ... Leggi la notizia su notizie

DiMarzio : #Roma, per Zaniolo è rottura del crociato: domani l'intervento - sechesi : Assurdo il destino di Zaniolo e Demiral: stesso identico infortunio nello stadio in cui avrebbero dovuto giocare, e… - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Rottura del crociato anteriore per Nicolò #Zaniolo: domani sarà operato ?? -