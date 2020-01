Infortunio Zaniolo, il mondo del calcio abbraccia il centrocampista della Roma: da Milik a Ronaldo, i messaggi [FOTO] (Di lunedì 13 gennaio 2020) E’ da poco sotto i ferri a Villa Stuart, Nicolò Zaniolo, infortunatosi il legamento crociato anteriore del ginocchio destro, alla mezz’ora della gara di ieri sera contro la Juventus. Il trequartista della Roma, dopo le prime visite a cui è subito stato sottoposto ieri sera, è arrivato stamattina intorno alle 9 alla clinica Romana, accompagnato dalla madre, Francesca Costa, e dalla fidanzata, Sara. “L’affetto che state dimostrando a Nicolò lascia tutti senza parole – ha scritto la mamma di Zaniolo in una storia su Instagram – Nel momento più brutto della sua vita gli state dando tantissima forza, ringrazio tutti con il cuore in mano. Questa forza arriva anche a me, un abbraccio”. Dopo l’operazione, che sarà eseguita dal professor Mariani, il periodo di riabilitazione dovrebbe essere di circa 5-6 mesi. Stagione finita per Nicolò: ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

DiMarzio : #Roma, per Zaniolo è rottura del crociato: domani l'intervento - sechesi : Assurdo il destino di Zaniolo e Demiral: stesso identico infortunio nello stadio in cui avrebbero dovuto giocare, e… - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Rottura del crociato anteriore per Nicolò #Zaniolo: domani sarà operato ?? -