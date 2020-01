Infortunio Zaniolo, i nomi del calciomercato Roma per sostituirlo (Di lunedì 13 gennaio 2020) Nicolò Zaniolo si è rotto il legamento crociato e ha chiuso la stagione in anticipo. Da Politano a Suso, i nomi del calciomercato Roma per sostituirlo “L’Infortunio di Zaniolo non ci voleva. Ora dovrò parlare con Petrachi per capire cosa fare”. Paulo Fonseca riapre di fatto il calciomercato della Roma con una frase che fa … L'articolo Infortunio Zaniolo, i nomi del calciomercato Roma per sostituirlo proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

DiMarzio : #Roma, per Zaniolo è rottura del crociato: domani l'intervento - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Rottura del crociato anteriore per Nicolò #Zaniolo: domani sarà operato ?? - DiMarzio : L'in bocca al lupo di Buffon a Zaniolo ??? -