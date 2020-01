Infortunio Donnarumma, si ferma il portiere del Milan: gli esami e i primi dettagli (Di lunedì 13 gennaio 2020) Infortunio Donnarumma – Problemi in casa Milan. Dopo il problema accusato nella vittoria di Cagliari, Gianluigi Donnarumma è stato sottoposto agli esami di rito. In particolare, dalla risonanza magnetica è emersa una contrattura del muscolo retto femorale della coscia sinistra con edema. Nei prossimi giorni saranno monitorate le condizioni del portiere del Milan. Salterà sicuramente la gara di Coppa Italia contro la Spal di mercoledì e la sua presenza è in forte dubbio anche contro l’Udinese domenica prossima. A questo punto potrebbe essere imminente l’esordio del nuovo portiere Asmir Begovic. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App Store per dispositivi iOS L'articolo Infortunio Donnarumma, si ferma il portiere del Milan: gli esami e i primi dettagli CalcioWeb. Leggi la notizia su calcioweb.eu

sportface2016 : #Milan, ecco le condizioni di #Donnarumma - MilanLiveIT : #Donnarumma si ferma! ?? Problema muscolare per il portiere del #Milan - GoalItalia : Infortunio per Donnarumma: possibile emergenza in porta per il #Milan ?? -