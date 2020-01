Infortunio Demiral: «Tornerò più forte. Ci vediamo agli Europei» – FOTO (Di lunedì 13 gennaio 2020) Dopo il brutto Infortunio subito durante il match con la Roma, Merih Demiral manda un messaggio a tutti i tifosi e fa una promessa Merih Demiral non si perde d’animo e sui social, dopo l’intervento chirurgico, promette di esserci ai prossimi Europei. Ecco il messaggio social del difensore della Juve. «Vorrei ringraziare il mio club sportivo, gli amici atleti e tutti gli amanti del calcio che ieri mi hanno fatto sentire il loro sostegno. Non ho dubbi che Tornerò più forte. Ci vediamo agli Europei. Fino alla fine. Vorrei ringraziare tutti per il supporto, non vedo l’ora di tornare». View this post on Instagram Dün yaşadığım talihsiz sakatlığın ardından desteklerini esirgemeyip yanımda olan spor kulüplerine, sporcu arkadaşlarıma ve tüm futbolseverlere çok teşekkür ederim.Çok daha güçlü döneceğimden şüpheniz olmasın. Avrupa Şampiyonası’nda ... Leggi la notizia su calcionews24

