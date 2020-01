Infortunio Demiral, mazzata tremenda: il comunicato della Juventus (Di lunedì 13 gennaio 2020) Infortunio Demiral, notizia terribile in casa Juventus. Il comunicato. Infortunio Demiral (Getty Images)Finisce qui la stagione di Merih Demiral. E di conseguenza, così come per Niccolò Zaniolo, anche il difensore turco salterà i prossimi Europei. Doppio Infortunio per il il 22enne bianconeri, ma è particolare la lesione al legamento evidenziata ad essere una vera e … L'articolo Infortunio Demiral, mazzata tremenda: il comunicato della Juventus proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

sechesi : Assurdo il destino di Zaniolo e Demiral: stesso identico infortunio nello stadio in cui avrebbero dovuto giocare, e… - DiMarzio : #Juventus, esami in corso per #Demiral: gli aggiornamenti ?? - forumJuventus : ??Primo cambio per la Juve Out Demiral (infortunio) In de Ligt Forza @Merihdemiral !?????????? #RomaJuve 0-2 -