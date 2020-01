Infortunio Demiral: lesione al crociato e al menisco. Il comunicato (Di lunedì 13 gennaio 2020) Infortunio Demiral: lesione al crociato anteriore e al menisco per il difensore turco della Juventus. Il comunicato Arriva la notizia ufficiale: purtroppo per la Juventus e per i suoi tifosi, Merih Demiral dovrà operarsi. Dopo gli esami svolti al J Medical in mattinata, la Juventus ha comunicato le condizioni del difensore turco. «Gli accertamenti diagnostici eseguiti questa mattina presso il JMedical hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore con associata lesione meniscale. Sarà necessario intervenire chirurgicamente nei prossimi giorni». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

