Infortunio Demiral, arriva la dedica di pronta guarigione dell’Inter – FOTO (Di lunedì 13 gennaio 2020) Infortunio Demiral: l’Inter ha fatto gli auguri di pronta guarigione al difensore turco per il tremendo Infortunio rimediato ieri L’Infortunio di Demiral e quello di Zaniolo hanno scosso il mondo del calcio. Gli esiti degli esami a cui si è sottoposto il difensore turco hanno svelato una lesione del legamento crociato anteriore con associata lesione meniscale. Attraverso i vari profili social, sono arrivati tanti messaggi d’affetto e di pronta guarigione per Demiral, tra cui quelli dell’Inter. Forza @MerihDemiral, ti aspettiamo in campo per le sfide che ci aspettano in futuro Leggi la notizia su calcionews24

sechesi : Assurdo il destino di Zaniolo e Demiral: stesso identico infortunio nello stadio in cui avrebbero dovuto giocare, e… - forumJuventus : Demiral, gol e infortunio. Paratici ha escluso interventi decisi sul mercato, ma è chiaro che, a seconda dell’infor… - DiMarzio : #Juventus, esami in corso per #Demiral: gli aggiornamenti ?? -