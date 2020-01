Influenza 2020, allerta in Italia per il nuovo virus in arrivo. I sintomi (Di lunedì 13 gennaio 2020) Molti Italiani saranno costretti a stare a letto. Lo dicono le ultime notizie che riguardano un picco dell’Influenza previsto durante il mese di gennaio. Tra le complicanze, potranno svilupparsi polmoniti e bronchiti, ma il Ministero della Salute dà già indicazioni su come prevenire il contagio. Un allarme scattato già nel mese di dicembre, ma che adesso sembra essere stato confermato dagli ultimi casi di ricoveri. Tosse, raffreddore, febbre alta e diarrea, ma non solo, anche mal di stomaco, vertigini e inappetenza, sino a comprendere casi più gravi come polmoniti e bronchiti. “Stiamo entrando nella fase di picco dell’Influenza stagionale. Tra Capodanno e l’Epifania abbiamo registrato un incremento dei casi” ha spiegato Silvestro Scotti, segretario della Federazione Italiana dei medici di medicina generale. “Dall’inizio di gennaio abbiamo avuto almeno un 20% in più di persone colpite e ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

