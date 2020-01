INDUSTRIA & RIPRESA/ La speranza per l'Italia arriva dalla Germania (Di lunedì 13 gennaio 2020) L'Italia chiuderà il 2019 con una produzione INDUSTRIAle in rosso. dalla Germania è arrivato però un balzo a sorpresa che può aiutarci Leggi la notizia su ilsussidiario

beppe_grillo : L’industria tecnologica si sta preparando per il più grande evento che è partito oggi e proseguirà fino al 10 genna… - francescoseghez : 'Spingere gli impianti per lavorare meno e tutti', 'Così diminuisce la produttività'. Botta e risposta tra sindacat… - xsharelove : RT @wondervjeon: ogni tanto penso a hoseok che prima di far parte dei bangtan non aveva mai rappato in vita sua e ha dovuto imparare da 0,… -