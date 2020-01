Incidente tra Ariccia e Albano, auto si ribalta: a bordo ragazzi che tornavano a casa da discoteca (Di lunedì 13 gennaio 2020) Intorno alle 7 di ieri una Kia Rio si è ribaltata tra Ariccia ed Albano, in direzione di Genzano, su via Perlatura. A bordo c'erano quattro ragazzi. Due di loro sono stati estratti dall'automobile dai soccorritori del 118 e accompagnati d'urgenza all'ospedale dei Castelli Castelli Romani. Leggi la notizia su roma.fanpage

muoversintoscan : ???In #A12 per incidente in direzione Genova ci sono code tra la diramazione per #Livorno e #Pisa centro. #viabiliTOS - TrafficoA : Cesena-Forli` - Coda A14 Bologna-Ancona Coda di 1 km tra Cesena Nord e Forli' per incidente -