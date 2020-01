Incidente in tangenziale: code nella zona ospedaliera (Di lunedì 13 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Questa mattina, intorno alle 10 e 30, si è registrato un Incidente sulla tangenziale di Napoli. All’altezza tra le uscite Arenella e Corso Malta in direzione Capodichino. Sul tratto stradale si registrano code ed incolonnamenti tra le uscite della zona ospedaliera. Intorno alle 13 la coda di autovetture era di circa 3km. Mentre restano ancora poco chiare le dinamiche dell’Incidente. L'articolo Incidente in tangenziale: code nella zona ospedaliera proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

napolista : Il Mattino: cinque #scooter contromano in #Tangenziale di notte, tragedia sfiorata Il “treno” di motorini guidati… - quibresciait : Brescia, incidente in tangenziale sud: traffico e un ferito - QuiBrescia - crispadafora : RT @NapoliToday: #Incidentistradali Incidente sulla Tangenziale di Napoli: code ed incolonnamenti -