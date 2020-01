Incendi in Australia | cibo lanciato da aerei per gli animali affamati

Emergenza in Australia : il premier ammette “errori della gestione degli Incendi” : Non dà tregua l’Emergenza incendi in Australia: 2 roghi si sono fusi formando un fronte di fuoco di 640mila ettari nel sudest dell’Australia, nelle Snowy Mountains, mentre prosegue la crisi senza precedenti nel Paese. Dall’inizio degli incendi a settembre, le vittime sono 28, le case distrutte oltre 2mila e l’area devastata più grande dello Stato dell’Indiana negli USA. Il premier conservatore Scott Morrison è ...

Il mega Incendio australiano colpa dei cambiamenti climatici : Il mega incendio australiano copre un’area vastissima, ben 6300 chilometri quadrati del continente, il risultato dell’unione di due incendi sviluppatisi nelle regioni del Nuovo Galles del Sud e Victoria.L’enorme incendio nel New South Wales è l’unione di almeno 155 più piccoli, secondo The Sydney Morning Herald, e parti del fuoco si estendono nel vicino stato di Victoria.La stagione degli incendi in Australia raggiunge il ...

Incendi in Australia - esperto : “Gli animali superstiti non supereranno i mesi successivi“ : Gli Incendi devastanti che stanno bruciando in Australia hanno colpito duramente la fauna locale ma ora Michael Clarke, ecologo della La Trobe University a Bundoora, Melbourne, che ha studiato l’effetto degli Incendi sugli ecosistemi e il modo in cui questi si riprendono, ha aggiunto un ulteriore effetto negativo dei roghi sugli animali. Secondo Clarke, gli animali che sopravvivranno ai roghi attuali, non riusciranno a scampare nei ...

Incendi Australia : 2 roghi si fondono in un’inferno di fuoco nel Sud-Est : Continua l’emergenza Incendi in Australia, dove i roghi stanno devastando la regione ormai da mesi. Due Incendi si sono fusi formando un fronte di fuoco di 640mila ettari nel sudest dell’Australia, nelle Snowy Mountains, mentre prosegue la crisi senza precedenti nel Paese. Un uomo che ha tentato di proteggere la propria casa dalle fiamme vicino Tumbarumba è rimasto gravemente ustionato ed è stato trasportato a Sydney ...

Incendi in Australia - il koala è assettato e il cane lo accoglie così : le immagini della loro amicizia : Stanno facendo il giro del web le immagini di un koala assetato, in Australia, che da giorni si avvicina all’abitazione di alcune persone per abbeverarsi. Nel video, l’incontro con il cane dei proprietari, Rusty, che accoglie il marsupiale nel “proprio” territorio. Intanto gli Incendi, nel Paese, stanno proseguendo in quello che è stato, il 2019, l’anno più caldo e secco dal 1900 a oggi. La stima del WWF è che circa ...

Inconsistente la teoria sulle cause degli Incendi in Australia per realizzare la nuova linea ferroviaria : In questi giorni stanno prendendo piede nuove teorie cospirazioniste a proposito delle cause degli incendi in Australia. Dopo aver precisato alcuni aspetti riguardanti le presunte immagini provenienti dai satelliti della NASA pochi giorni fa, oggi tocca analizzare le voci secondo cui i roghi che hanno riguardato ampie aree del Paese sarebbero di natura dolosa. Il tutto con un chiaro intento, ovvero realizzare una nuova linea ferroviaria, ...

Australia in fiamme - la lotta agli Incendi è una guerra combattuta da perdenti : Continua da qui Quinta tappa – Peggiorano gli incendi in Australia Oggi è atterrata in Australia Benedetta (amica e collega). Ha organizzato un viaggio diverso dal nostro, nel Nuovo Galles del Sud e nello stato di Victoria, oggi purtroppo al centro dei grandi incendi. Abbiamo pochissime sue notizie via Whatsapp, ma sappiamo che ha dovuto abbandonare il programma di visitare Kangaroo Island (meta molto ambita dai turisti di ogni paese) ...

Australia - DiCaprio dona 3 milioni di dollari per domare gli Incendi : Leonardo DiCaprio scende in campo per l’Australia e annuncia che donerà tre milioni di dollari per contribuire agli sforzi per domare gli incendi che stanno mettendo in ginocchio gran parte del Paese. Attraverso la sua organizzazione ambientalista Earth Alliance, la star di Hollywood ha creato l’Australia Wildfire fund per dare il suo aiuto con una «risposta internazionale ai catastrofici incendi». Le fiamme hanno bruciato ...

Australia : arbusti iniziano a ricrescere dopo gli Incendi boschivi che stanno devastando il continente : Una notizia che fa crescere la speranza nel cuore degli Australiani e in tutte quelle persone affrante per cio’ che è accaduto e sta accadendo in Australia. La bella notizia arriva dalle coste del Nuovo Galles del sud, a Kulnura con precisione. Due fotografi Australiani Mary Voorwinde e Murray Lowe, sono riusciti a fare degli scatti memorabili, nei quali mostrano che la natura, nonostante i bruttissimi colpi subiti nell’ultimo ...

I cani eroi che con il loro fiuto stanno salvando i koala dagli Incendi in Australia : Sono diverse infatti le associazioni e gli enti che in queste settimane hanno deciso si scendere in campo mettendo a disposizione i propri cani addestrati nella ricerca di animali cercando di salvare la fauna locale ormai decimata dalle fiamme come i koala. Si tratta principalmente di cani da caccia, con fiuto molto sviluppato.Continua a leggere

Incendi Australia : Di Caprio dona 3 milioni di dollari contro i roghi : Leonardo DiCaprio scende in campo per l’Australia: il celebre attore ha spiegato che donerà tre milioni di dollari per contribuire agli sforzi per domare gli Incendi che stanno mettendo in ginocchio gran parte del paese. Attraverso la sua organizzazione ambientalista Earth Alliance, la star di Hollywood ha creato l’Australia Wildfire Fund per dare il suo aiuto con una “risposta internazionale ai catastrofici ...

Incendi in Australia - scende in campo la Formula 1 : Da Lewis Hamilton a Daniel Ricciardo, la Formula 1 scende in campo per gli Incendi in Australia. Tutte le iniziative in programma. ROMA – Incendi in Australia, la Formula 1 si mobilita. Sono diverse le iniziative che in futuro il circus metterà in campo per aiutare un Paese messo in ginocchio dai roghi. Non ci dovrebbero essere particolari pericoli per il GP inaugurale della stagione ma sicuramente la Liberty Media è pronta in prima ...

Incendi in Australia - come adottare un koala a distanza e aiutare la specie : A causa degli Incendi che hanno distrutto milioni di ettari di territorio in Australia sono morti 8.400 koala, il 30 percento della popolazione centro-settentrionale. La specie, classificata come vulnerabile nella Lista Rossa della IUCN, è fortemente minacciata e le organizzazioni, i centri di recupero e i singoli cittadini stanno facendo il possibile per salvare il maggior numero di esemplari. Tutti noi possiamo dare un contributo per aiutare ...

