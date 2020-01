Incendi Australia: per migliaia di anni gli indigeni hanno dato fuoco alla terra per mitigare il rischio, ma l’arrivo degli europei ha cambiato tutto (Di lunedì 13 gennaio 2020) Gli Incendi che stanno bruciando in parti dell’Australia sudorientale da settembre sono sulle prime pagine di tutti i giornali. I roghi stanno mostrando minimi segni di attenuazione, tanto che gli stati del Nuovo Galles del Sud e di Victoria hanno dichiarato lo stato di emergenza la scorsa settimana, perché le condizioni meteorologiche potrebbero determinare un pericolo Incendi maggiore. Ma a questa difficile situazione potrebbe esserci una soluzione risalente a circa 50.000 anni fa. La storia degli Incendi in Australia, infatti, ha radici molto profonde, che risalgono alle popolazioni indigene. Per migliaia di anni, gli indigeni Australiani hanno dato fuoco alla terra. Gli indigeni avevano una profonda conoscenza della terra, sostiene lo storico Bill Gammage, professore emerito della Australian National University che studia la storia Australiana e aborigena. Molto prima che ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

