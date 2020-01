Incendi Australia: dai roghi prodotta anidride carbonica pari a quella di oltre 100 nazioni (Di lunedì 13 gennaio 2020) I roghi che da settimane bruciano lungo la costa orientale dell’Australia avrebbero immesso nell’atmosfera 400 milioni di tonnellate di anidride carbonica, circa quanta ne emettono ogni anno 116 nazioni tra le meno inquinanti. Il dato proviene dai calcoli eseguiti dalla rivista del MIT di Boston, che denuncia come queste emissioni di anidride carbonica siano destinate ad alimentare ulteriormente gli effetti dei cambiamenti climatici, in un pericoloso circolo vizioso dove gli effetti diventano a loro volta cause di ulteriori peggioramenti delle condizioni climatiche del pianeta. Secondo Tecnology Review, i roghi Australiani hanno emesso nell’atmosfera circa la stessa quantità di CO₂ emessa in un anno dal Regno Unito e quasi la metà di quella prodotta in un anno da tutti gli aerei che hanno volato nei cieli del mondo nel 2018. AP/LaPresse Sebbene sia allarmante, il ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

