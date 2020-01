Inaugurata prima accademia italiana del calcestruzzo (Di lunedì 13 gennaio 2020) Renate, 13 gen. (Adnkronos) – Inaugurata a Renate (Mb) la prima scuola di Specializzazione per il calcestruzzo in Italia. Un’accademia il cui obiettivo è la formazione di tecnici specializzati all’interno dell’intera filiera. Nata dalla volontà di Silvio Cocco, Presidente della Fondazione stessa e la cui esperienza nel calcestruzzo in ogni sua declinazione dura da venti anni, ha portato alla creazione di un percorso didattico in grado di colmare il gap con specifiche figure professionali da inserire nel mercato del lavoro. “Abbiamo individuato una totale incapacità nella produzione di calcestruzzo e del controllo attorno ad esso – ha dichiarato il Geometra Cocco -. Elementi che ci hanno portato alla creazione di questo progetto. Qui i ragazzi acquisiscono la professionalità necessaria per la conoscenza del loro mestiere. Vorrei offrire ai ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

