In questi dieci anni anche il mercato dell’arte si è fatto social. E le donne si sono prese la scena (Di lunedì 13 gennaio 2020) In un recente articolo su Forbes, Glenda Cinquegrana, gallerista e docente all’Accademia di Belle Arti di Sassari, descrive i fenomeni del mercato dell’arte più importanti degli ultimi dieci anni. Dall’elenco, emerge un fenomeno interessante: il successo delle donne. Una tendenza dimostrata anche da cifre record, come nel caso di un’opera di Georgia O’Keeffe battuta a 44 milioni di dollari, e da rivalutazioni di personalità nascoste all’ombra di uomini famosi, come Lee Krasner, moglie di Jackson Pollock, protagonista di una retrospettiva al Denver Museum nel 2016. E se i numeri significano qualcosa, alla Biennale d’arte di Venezia del 2019 più della metà degli artisti erano donne. Inoltre, tra i tre artisti più famosi del decennio, compare Marina Abramovic (1947) che, insieme a Ai Weiwei (1957) e a Maurizio Cattelan (1960) domina le ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

