In provincia di Caserta c'è un laghetto di rifiuti tossici: dentro plastica e amianto

Le forze dell'ordine stanno perlustrando Cava Giglio, a San Felice a Cancello (Caserta), sequestrata a novembre: era stato scoperto che il sito, per oltre 15mila metri quadrati, era stato usato per anni come sversatoio abusivo, fino a formare un lago di rifiuti in cui sono stati buttati plastica, amianto e carcasse di automobili.

