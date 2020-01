Ilary Blasi: un quarto figlio con Totti? Lo farà con un’altra (Di lunedì 13 gennaio 2020) Roma, 13 gen. (askanews) – Fabio Fazio intervista Ilary Blasi a Che tempo che fa su Rai 2 e cerca di capire quanto sono fondate le voci che si rincorrono da mesi su un quarto figlio della showgirl e conduttrice con il marito Francesco Totti. “Ho finito gli ovuli”, è la risposta tranchant di Ilary, già mamma di tre figli – Cristian, Chanel e Isabel – avuti dal famoso ex calciatore. Ma Francesco ha detto che vorrebbe un quarto, quinto figlio, gli ricorda Fazio. “Francesco dice tante cose poi faccio io”, replica Ilary, sottolineando che “tre è un giusto compromesso”. Allora Fazio per invogliarla elenca una serie di nomi “ricercati” per l’eventuale futura prole e gli ricorda che Totti ha dichiarato davvero di volere un quarto figlio. “E allora lo farà con un’altra”, conclude la showgirl, 38 ... Leggi la notizia su notizie

trash_italiano : A quest'ora Ilary Blasi avrebbe già aperto il televoto, sfanculato tutti i concorrenti e abolito di sua iniziativa… - Affaritaliani : Ilary Blasi: un quarto figlio con Totti? Lo farà con un'altra - louiscyfere : Ilary Blasi su Francesco Totti: «Stare con lui è umiliante!» -