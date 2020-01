Ilary Blasi, dalle Maldive allo studio di Fabio Fazio. E tutti notano quel dettaglio del suo look (Di lunedì 13 gennaio 2020) Ilary Blasi è tornata in tv. Dopo la vacanza alle Maldive con tutta la famiglia che la conduttrice romana ha descritto per filo e per segno su Instagram, è stata ospite di Fabio Fazio nello studio di ‘Che tempo che fa’ e si è raccontata in una divertente intervista che, a giudicare dalle reazioni social, è piaciuta molto al pubblico. Su Twitter la bella Ilary Blasi ha incassato un’infinità di complimenti e non sono pochi i telespettatori che la ‘reclamano’ sul palco del GF Vip. La presentatrice sta infatti vivendo un momento di pausa dal piccolo schermo e, almeno in queste due puntate del reality, molti hanno sentito la sua mancanza al reality di Canale 5 che ha condotto per 3 edizioni consecutive ora affidato ad Alfonso Signorini. In ogni caso, su Rai2 Ilary Blasi ha parlato molto del suo privato. (Continua dopo la foto) Ilary Blasi ha parlato soprattutto del marito e non è mancato un ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

