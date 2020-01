Il vicepresidente di Lenovo: “I pc del futuro saranno fatti così” (Di lunedì 13 gennaio 2020) (Foto: Wired) Matt Bereda non è soltanto il vice president del marketing globale per Lenovo, ma anche un veterano del Ces di Las Vegas. Lo abbiamo incontrato presso il Chica Restaurant del Venetian, ancora una volta quartier generale del brand cinese al congresso in Nevada. Matt ha presenziato in ben 22 edizioni del Consumer Electronic Show ed è passato oltre due decenni di fiere caratterizzate da innovazioni e soluzioni che hanno cambiato la quotidianità non soltanto tech. Gli chiediamo subito: qual è la tecnologia che più ha cambiato il mondo? “Ce ne sono state diverse, secondo me i display sono quelli che sono stati protagonisti di una rivoluzione più impressionante, migliorando anche tutta una serie di dispositivi che li ospitano. Basti pensare alle tv con tubo catodico, erano box enormi e pesantissimi. Quando lavoravo con Philips ne avevo una in casa da quasi 150 chilogrammi. ... Leggi la notizia su wired

