Il Vaticano ricorda che il Papa non intende abolire il celibato (Di lunedì 13 gennaio 2020) Il Vaticano ricorda che Papa Francesco non ha intenzione di abolire il celibato obbligatorio del clero, in un articolo su Vatican News a commento del libro sul tema del Papa emerito Benedetto XVI con il cardinale Robert Sarah, disciplina ecclesiastica che, peraltro, "non è e non è mai stato un dogma". Dall'anticipazione del libro "fornita da Le Figaro", scrive il direttore editoriale Vaticano Andrea Tornielli, "si apprende che gli autori entrano con i loro interventi nel dibattito sul celibato e sulla possibilità di ordinare preti uomini sposati". Il Sinodo sull'Amazzonia dell'ottobre scorso ha "dibattuto" il tema e "ci sono stati vescovi che hanno chiesto la possibilità di ordinare sacerdoti diaconi permanenti sposati", ricorda Vatican News, che puntualizza: "Colpisce però che il 26 ottobre, nel suo discorso conclusivo il Papa, dopo aver seguito in aula tutte le fasi degli interventi e ... Leggi la notizia su ilfogliettone

