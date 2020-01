Il sindaco di Benevento piange il giornalista Pansa, l’inventore delle “truppe mastellate” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Si è spento Gianpaolo Pansa, un giornalista che è stato capace di essere controcorrente ma, allo stesso tempo, farsi apprezzare da tutti. E tra i tanti c’è anche il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, che ha voluto affidare ai social il suo ricordo. “E‘ morto un grande giornalista: Gianpaolo Pansa. Gli rendo omaggio. E‘ stato tra i più grandi giornalisti italiani. Ci conoscevamo e stimavamo da anni. E spesso mi ha citato nei suoi libri. E‘ sua l’espressione, finita nell’enciclopedia Treccani “le truppe mastellate“. Un grande abbraccio ti accompagni caro Gianpaolo“. L’ex vicedirettore de La Repubblica e condirettore dell’Espresso si è spento a Roma all’età di 84 anni. © Marco Merlini / LaPresse L'articolo Il sindaco di Benevento piange il giornalista Pansa, l’inventore ... Leggi la notizia su anteprima24

