Il Segreto trame Spagna: Francisca torna a Puente Viejo (Di lunedì 13 gennaio 2020) Nelle puntate spagnole della soap opera Il Segreto, che in Italia vedremo tra circa un anno per via della differenza temporale della messa in onda, Francisca torna a Puente Viejo dopo una lunga assenza. La Montenegro desterà stupore nei paesani, in quanto tutti la credevano morta. Dolores, nonostante si impegni a scoprire tutti i dettagli, dovrà rassegnarsi all’idea di restare senza informazioni. Il Segreto anticipazioni: la ricomparsa di Francisca Montenegro La Montenegro, finalmente, potrà fare rientro nel suo amato borgo. Accompagnata da Don Ignacio, la matrona scioccherà i paesani. Nel frattempo, Carolina e Pablo dovranno stare separati a forza, per non rischiare di lasciarsi trasportare dal loro amore impossibile. Rosa invece potrà passare del tempo piacevole in compagnia del fidanzato, al quale racconterà di essere molto felice con sua madre Isabel. Adolfo sarà sorpreso ... Leggi la notizia su kontrokultura

