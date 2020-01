Il segreto per vivere più a lungo potrebbe trovarsi in un verme (la cui durata di vita è stata quintuplicata) (Di lunedì 13 gennaio 2020) (foto: Getty Images) Cosa ha a che fare con un noi un piccolo verme nematode? Può sembrare strano ma Caenorhabditis elegans (questo il suo nome scientifico) potrebbe essere la chiave per scoprire i segreti dell’invecchiamento e magari trovare il modo per vivere più a lungo. Un team internazionale di ricercatori ha infatti scoperto il modo di prolungare la sua esistenza di ben 5 volte, come se un essere umano campasse 500 anni. Vermi e invecchiamento Molte delle nostre cognizioni sull’invecchiamento arrivano da C.elegans. Questo verme, infatti, condivide con noi molti geni e il fatto che abbia una vita decisamente breve (4-5 settimane) lo rende un modello ideale per studiare gli effetti che la genetica o l’ambiente hanno sulla durata della vita di un organismo. Proprio in C.elegans sono stati identificati due dei principali meccanismi cellulari che governano l’invecchiamento: la ... Leggi la notizia su wired

