Il Segreto anticipazioni spagnole: Pablo ingannato da Ignacio (Di lunedì 13 gennaio 2020) Sono state pubblicate da Cultura ed serie le ultime anticipazioni spagnole de Il Segreto. Il Capitano Huertas metterà in ansia Pablo, da tempo certo che qualcuno lo stia seguendo. Le parole del militare faranno restare il ragazzo senza fiato: fu suo padre a decidere di metterlo sotto sorveglianza, in modo che non si potesse avvicinare a Carolina. Ignacio infatti teme che i due, nonostante abbiano scoperto di essere fratelli, possano cedere alla passione. Don Ignacio e Isabel a confronto Proseguendo con le anticipazioni spagnole de Il Segreto, Don Ignacio rientrerà di gran carriera alla Casona, allertato da Marta. Pare che Isabel abbia urgenza di parlargli, che cosa vorrà? Nel frattempo, Marcela sarà assalita dai dubbi riguardo la paternità del bambino che è certa di aspettare. Inoltre, sarà molto gelosa di Matias, sempre fuori casa in compagnia di Alicia. Il Castaneda proverà a ... Leggi la notizia su kontrokultura

