Il Segreto anticipazioni: LOLA riceve una proposta, ecco da chi (Di lunedì 13 gennaio 2020) LOLA Mendaña (Lucia Margò) dovrà prendere una decisione importante nelle prossime settimane di programmazione de Il Segreto: dopo essersi rappacificata con Prudencio Ortega (Josè Milan), la ragazza verrà infatti contattata improvvisamente dalla sorella Ana, con cui ha interrotto ogni tipo di rapporto dal momento in cui ha sposato il suo ex fidanzato. Entriamo dunque meglio nelle dinamiche di questa storyline… Il Segreto, news: Ana riceve un avviso dalla sorella Ana Grazie alle anticipazioni scopriamo che tutto prenderà il via nel momento in cui LOLA scoprirà che Ana vuole parlarle; come facilmente prevedibile, la Mendaña non saprà come reagire di fronte a tale richiesta e si confiderà con Prudencio. Tendenzialmente, la fanciulla tenderà a non fidarsi troppo delle intenzioni della parente, tant’è che prenderà addirittura in considerazione l’idea di non presentarsi ... Leggi la notizia su tvsoap

zazoomnews : Il segreto anticipazioni: la ragazza misteriosa è la figlia di Don Berengario? - #segreto #anticipazioni: #ragazza - zazoomnews : Il Segreto anticipazioni 13-17 gennaio: Prudencio licenzia Lola - #Segreto #anticipazioni #13-17 - KontroKulturaa : Il Segreto anticipazioni 13-17 gennaio: Prudencio licenzia Lola - -