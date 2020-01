Il Segreto anticipazioni 13-17 gennaio: Prudencio licenzia Lola (Di lunedì 13 gennaio 2020) Dalle anticipazioni de Il Segreto emergono nuovi pettegolezzi che riguardano don Berengario e la nuova arrivata. Prudencio, dopo aver litigato con Lola, la licenzia. Il parroco fa di tutto per farli rappacificare. Ci riuscirà? Fernando ha un’importante notizia da dare a donna Francisca ma teme la sua reazione. Nel dettaglio, le trame delle puntate della soap iberica in programma su Canale 5 da lunedì 13 a venerdì 17 gennaio. anticipazioni Il Segreto: aspro scontro tra Prudencio e Lola Matias ascolta di nascosto la conversazione tra Carmelo e Severo, e scopre che i due stanno organizzando qualcosa di delittuoso. Anche se non ha capito di che cosa si tratta, Matias corre a informare Irene. In seguito, la Campuzano e Raimundo raccontano a donna Francisca che dietro alla sua guerra contro Severo e Carmelo ci sia lo zampino di Fernando. Dopo un aspro scontro con Lola, Prudencio la ... Leggi la notizia su kontrokultura

KontroKulturaa : Il Segreto anticipazioni 13-17 gennaio: Prudencio licenzia Lola - - exodusdragons : Il Segreto anticipazioni 13 gennaio 2020: Maria completamente plagiata da Fernando - zazoomblog : Il Segreto anticipazioni 13 gennaio 2020: Maria completamente plagiata da Fernando - #Segreto #anticipazioni… -