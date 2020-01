Il satellite Cheops a caccia di mondi lontani: ci aiuterà a capire se siamo soli nell’Universo (Di lunedì 13 gennaio 2020) Per i prossimi 3 anni e mezzo, il compito del satellite Cheops sarà quello di studiare nel dettaglio piccoli pianeti lontani che orbitano intorno a stelle-madri. Il satellite, che deve il suo nome al re egizio che eresse la piramide di Giza, fa parte di un progetto dell’Agenzia spaziale europea (Esa) guidato dall’università di Berna. Cheops ha iniziato il suo viaggio verso le stelle dallo spazioporto di Kourou, in Guyana francese, a bordo di un razzo Soyuz che ha avuto il compito di portare in orbita anche il primo satellite della seconda generazione della costellazione italiana di osservazione della Terra Cosmo-Skymed. Cheops rappresenta la prima tappa di un lungo viaggio che potrebbe portare a trovare tracce di vita extraterrestre. Ad un evento organizzato dall’Agenzia spaziale italiana (Asi), gli esperti Asi hanno parlato del satellite all’agenzia Dire. ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

satellite Cheops Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : satellite Cheops