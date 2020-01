Il ritorno elettrico dell’Hummer (Di lunedì 13 gennaio 2020) Photographer: Lisi Niesner/Bloomberg via Getty Images L’Hummer, il brand divenuto famoso per gli esagerati fuoristrada di origine militare, sarà “riesumato” come marchio esclusivamente dedicato alla produzione di fuoristrada e pick-up elettrici. Secondo l’indiscrezione, diffusa dal Wall Street Journal, la General Motors, proprietaria di Hummer, ormai inattiva dal 2010, avrebbe deciso di utilizzare un marchio così iconico per dare maggior risalto alla transizione (tutt’ora in atto) verso la mobilità elettrica. Il debutto del primo mezzo, che molto probabilmente sarà un pick-up con spiccate doti fuoristradistiche, è fissato nel 2022 ma già al Super Bowl, in programma il 2 febbraio, è attesa un’anteprima che verrà mostrata durante uno spot pubblicitario. Il testimonial d’eccezione scelto dalla compagnia americana per il reboot dell’Hummer è la star dell’Nba LeBron James. L’Hummer ... Leggi la notizia su wired

