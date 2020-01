Il principe Filippo furioso: "Harry e Meghan turbano la regina" - (Di lunedì 13 gennaio 2020) Luana Rosato Il principe Filippo furioso con il nipote Harry: la decisione di "divorziare" dalla Famiglia Reale pare stia recando troppo turbamento alla regina Elisabetta Il divorzio dei Duchi di Sussex dalla famiglia dei Windsor continua a creare scalpore a corte e le notizie e i rumor su ciò che sta accadendo ai reali di Britannia continua ad interessare l’opinione pubblica. Dopo l’annuncio di Harry e Meghan Markle, che hanno deciso di "divorziare" dalla Casa Reale per lavorare e mantenersi in libertà, le notizie si sono rincorse di ora in ora e sono state tante le ipotesi nate intorno ai motivi che avrebbero spinto la coppia a prendere questa importante quanto clamorosa decisione. Alla notizia, tuttavia, la regina Elisabetta ha reagito convocando un incontro ufficiale a Sandringham per discutere sull'intenzione dei duchi di Sussex, Harry e Meghan, di abbandonare lo status ... Leggi la notizia su ilgiornale

LIDAMUGNAI : RT @Adnkronos: #HarryMeghan, il principe Filippo 'furioso' - Adnkronos : #HarryMeghan, il principe Filippo 'furioso' - disneystan_ : RT @vlrrmorghulis: 10. Il principe Filippo è il primo principe Disney ad avere un nome. Compare sullo schermo anche molto di più rispetto a… -