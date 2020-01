Il piano green da mille miliardi della Commissione Europea

Green New Deal : il piano da 33 miliardi in 15 anni : Il piano per gli investimenti verdi italiano, ribattizzato Green New Deal dal governo italiano, prevede investimenti pari a 33 miliardi in 15 anni. Oggi Il Sole 24 Ore riepiloga le risorse verdi messe a disposizione in accordo con CdP, Bei e banche e la tempistica degli investimenti: Si lavora già ai criteri per assegnare le risorse del fondo per gli investimenti Green su cui transiteranno 20,8 miliardi fino al 2034. È il cuore del piano di ...

Euro-green Deal - la von der Leyen apre ai 5 stelle. Il piano prevede zero emissioni in tutto il continente entro il 2050 con un investimento di mille miliardi : La metafora è emblematica: il Green Deal europeo è “il nostro momento ‘Uomo sulla Luna’”. A dirlo è stata direttamente la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen presentando il piano ambientale europeo. La presidente dell’esecutivo Ue ha mostrato piani e obiettivi della rivoluzione verde che è nei progetti di Palazzo Berlaymont. Parliamo del primo atto formale del collegio dei commissari che riguarda, come promesso nel discorso di ...

GREEN DEAL UE/ Tra gli ostacoli al piano von der Leyen - un'opportunità per l'Italia : Ursula von der Leyen ha presentato il GREEN DEAL all'Europarlamento. Non mancano gli ostacoli al piano e l'Italia può cogliere un'opportunità

Von der Leyen - Green Deal è il nostro uomo sulla Luna. Ma occorrono 260 miliardi di euro per realizzare il piano : Il Green Deal e' per l'europa "il momento 'uomo sulla Luna'". Ne è convinta la presidente della Commissione Ursula von der Leyen, annunciando il primo atto formale del collegio dei commissari. "Il nostro obiettivo e' riconciliare l'economia con il nostro pianeta", e quindi "tagliare emissioni ma creare occupazione e rafforzare l'innovazione", ha detto parlando della "nuova strategia di crescita Ue che da piu' di quello che toglie" e che vuole ...

Cosa prevede lo European Green Deal - il piano Ue per l’ambiente di Ursula von Der Leyen : (foto: Getty Images) “Oggi è l’inizio di un lungo viaggio”. Così la presidente della Commissione europea Ursula von Der Leyen ha presentato il primo piano europeo sul clima – European Green Deal, definito dai giornali Green New Deal per assonanza con l’iniziativa statunitense – un vero e proprio patto climatico tra gli stati membri che vuole azzerare le emissioni entro il 2050 – raggiungendo così la cosiddetta neutralità climatica – e ...

Green Deal europeo - Ursula von der Leyen presenta il piano della nuova Commissione : “È il nostro momento ‘Uomo sulla Luna’” : Il Green Deal, per l’Europa, è “il momento ‘Uomo sulla Luna’”. Così la presidentessa della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha annunciando il primo atto formale del collegio dei commissari che riguarda, come promesso nel discorso di insediamento, il tema ambientale e la lotta ai cambiamenti climatici. “Il nostro obiettivo è riconciliare l’economia con il nostro pianeta, tagliare emissioni ma creare ...

PIL E LAVORO/ Il doppio vantaggio di un piano "green" per le infrastrutture : Un piano di investimenti infrastrutturali green aiuterebbero l'Italia non solo dal punto di vista ambientale, ma anche occupazionale