Il Pd si ritrova tra le mura di un’Abbazia. Nel Reatino il “conclave” dem. De Micheli: “Non è un’operazione nostalgia. Lavoriamo all’agenda di Governo, facendo sintesi” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Fumata bianca nel primo giorno di “conclave” del Partito Democratico, che nell’abbazia reatina di San Pastore trova l’unità in vista dei prossimi appuntamenti elettorali e della verifica di governo di fine gennaio. Una via di mezzo tra una Direzione e un’Assemblea, dove il Pd dovrà decidere le sue sorti, oltre a quelle del Conte bis. Il segretario Nicola Zingaretti ha chiamato a raccolta i suoi nell’abbazia dopo l’annuncio di una prossima rivoluzione: “Vinciamo in Emilia-Romagna, e poi cambio tutto: sciolgo il Pd e lancio il nuovo partito”. A Contigliano sono arrivati ministri, parlamentari, europarlamentari e dirigenti, domani sono attese le conclusioni del segretario dem. Tanti i temi sul tavolo, non solo la riorganizzazione del partito, i dem hanno discusso, nei tavoli tematici, di riforma della legge elettorale, riforma della ... Leggi la notizia su lanotiziagiornale

