Il patriarcato di Venezia attacca la sigla della serie tv "The New Pope": "Offensiva e ingiustificata" (Di lunedì 13 gennaio 2020) Con una nota, stigmatizza le scene girate nell'ex monastero della Fondazione Cini, nell'isola di San Giorgio. Nel mirino la grande croce fluorescente davanti alla riproduzione delle Nozze di Cana di Paolo Veronese e il balletto sexy delle suore proprio ai suoi piedi Leggi la notizia su repubblica

cronaca_news : Il patriarcato di Venezia attacca la sigla della serie tv 'The New Pope': 'Offensiva e ingiustificata'… - veneziatoday : The New Pope: «Donne ammiccanti sotto la croce». Dal Patriarcato nessuna indulgenza --> - solospettacolo : Sky: Patriarcato Venezia contro sigla 'The New Pope' -