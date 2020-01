Il Papa parla di preti sposati, Ratzinger: “Celibato indispensabile” (Di lunedì 13 gennaio 2020) In un’opera di prossima pubblicazione, Joseph Ratzinger ha di nuovo tirato in ballo una delle tematiche più discusse della religione cristiana: il celibato dei sacerdoti. Se Ratzinger è assolutamente dell’idea che i preti debbano continuare a rispettare il celibato, è pur vero che durante l’ultimo sinodo si è verificata una sorta di apertura e più volte è stata considerata l’idea di annullare l’obbligo del celibato. “Non posso tacere”, ha scritto Ratzinger, opponendosi del tutto ad un’ideologia del genere. Perché i preti non possono sposarsi? Si tratta di una delle domande più frequenti che vengono poste ad esperti e studiosi di teologia: perché i preti non si possono sposare? Ufficialmente, la Chiesa trova la ragione del celibato in una ricerca della dedizione assoluta alla missione religiosa. Se ne parla nello specifico nel codice di diritto canonico, all’interno del ... Leggi la notizia su thesocialpost

