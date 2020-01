Il Papa emerito che non può tacere sul celibato dei sacerdoti (Di lunedì 13 gennaio 2020) Le fazioni e le correnti all’interno del Vaticano sono molto divise sul tema del celibato dei sacerdoti. C’è chi, i più progressisti, vorrebbe consentire a preti e prelati vari di sposarsi. Dall’altra parte, invece, c’è chi è molto più tradizionalista e sottolinea come non ci sia alcuna necessità di modificare un voto di fede instaurato, da secoli, tra i precetti della religione cattolica. A far parte di quest’ultima sponda c’è anche il Papa emerito Joseph Ratzinger che ha deciso di non poter più tacere su questo tema. LEGGI ANCHE > Papa Ratzinger e la lettera dirompente sulla pedofilia: «Collasso morale iniziato nel ’68» Benedetto XVI rompe il silenzio e porta avanti la sua tesi sulla necessità di mantenere il celibato dei sacerdoti attraverso un libro scritto a quattro mani con il cardinale Robert Sarah. Una sorta di grido e richiamo ... Leggi la notizia su giornalettismo

tg2rai : Il monito del Papa emerito #BenedettoXVI: 'Credo che il celibato dei sacerdoti sia indispensabile'. Lo ha dichiarat… - Ren46194165 : @Enrico_Aretini Qui di terrificante ci sei solamente tu, porti rispetto al Papa emerito. Bergoglio fa politica e b… - tatella3000 : @repubblica Emerito papa del piffero -